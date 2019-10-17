Вашингтон ударит новыми "болезненными" рестрикциями по Москве и Анкаре ради закрепления "победы" Штатов над террористами

Очередные санкции в отношении России и Турции готовят в США на фоне операции Анкары на северо-востоке Сирии. Соответствующий законопроект сочиняют председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса республиканец Джеймс Риш, старший демократ комитета Роберт Менендес и другие сенаторы.

"Двухпартийный законопроект, который будет скоро представлен, потребует от администрации предоставить стратегию того, как сохранить наши победы в борьбе с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) и предотвратить возрождение ИГ в Сирии и Ираке, предоставить гуманитарную помощь гражданскому населению Сирии. Кроме того, [предлагается] ограничить поставки вооружений Турции и ввести новые болезненные санкции против Турции и России", – цитирует ТАСС сегодняшнее заявление американских законодателей.

Ранее в четверг, 17 октября, стало известно, что введенные Вашингтоном рестрикции в адрес Анкары, которые должны были серьезно ударить по турецкой экономике, в реальности оказались неэффективны по объективным причинам, как пишет CNBC. Телеканал напоминает, что в числе болезненных санкций президент США Дональд Трамп анонсировал повышение до 50% пошлин на импорт турецкой стали. Он утверждал, что Анкара отправляет в Штаты много стали, но больше ей не удастся заработать на этом.

Между тем, статистика говорит о том, что поставки турецкой стали в американцам резко сократились в последние годы и в объеме общего экспорта ее доля не превышает половины процента. По мнению главного экономиста "Ренессанс Капитала" Чарли Робертсона, Турция в состоянии продать свою сталь другим покупателям, а поэтому не пойдет на уступки из-за таких незначительных объемов.