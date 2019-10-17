Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

США готовит санкции против России из-за операции Турции в Сирии

Американцы накажут Россию санкциями из-за операции турков в Сирии
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеАнкара дожала курдов: США и Турция договорились об отмене операции в Сирии
Вашингтон ударит новыми "болезненными" рестрикциями по Москве и Анкаре ради закрепления "победы" Штатов над террористами

Очередные санкции в отношении России и Турции готовят в США на фоне операции Анкары на северо-востоке Сирии. Соответствующий законопроект сочиняют председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса республиканец Джеймс Риш, старший демократ комитета Роберт Менендес и другие сенаторы.

"Двухпартийный законопроект, который будет скоро представлен, потребует от администрации предоставить стратегию того, как сохранить наши победы в борьбе с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) и предотвратить возрождение ИГ в Сирии и Ираке, предоставить гуманитарную помощь гражданскому населению Сирии. Кроме того, [предлагается] ограничить поставки вооружений Турции и ввести новые болезненные санкции против Турции и России", – цитирует ТАСС сегодняшнее заявление американских законодателей.

Ранее в четверг, 17 октября, стало известно, что введенные Вашингтоном рестрикции в адрес Анкары, которые должны были серьезно ударить по турецкой экономике, в реальности оказались неэффективны по объективным причинам, как пишет CNBC. Телеканал напоминает, что в числе болезненных санкций президент США Дональд Трамп анонсировал повышение до 50% пошлин на импорт турецкой стали. Он утверждал, что Анкара отправляет в Штаты много стали, но больше ей не удастся заработать на этом.

Между тем, статистика говорит о том, что поставки турецкой стали в американцам резко сократились в последние годы и в объеме общего экспорта ее доля не превышает половины процента. По мнению главного экономиста "Ренессанс Капитала" Чарли Робертсона, Турция в состоянии продать свою сталь другим покупателям, а поэтому не пойдет на уступки из-за таких незначительных объемов.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Грузины призвали власти сделать адекватные шаги к России

Бурджанадзе увидела добрый знак в принятом Москвой решении по утверждению нового авиаперевозчика для Кутаиси

Захарченко убили пенсионеры-чекисты

Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей