Солдаты США никогда не забывают о русских

Российские журналисты посетили брошенную американскую базу в Сирии в нескольких километрах от города Манбидж.

Солдаты США жили в этом месте в течение 3 лет. На территории стоят ряды палаток и несколько зданий. В них на полу журналисты заметили различные DVD диски, клюшки для гольфа и игральные карты, а также интересные надписи на стенах, которые похожи на предупреждения.

"Здесь везде послания для россиян, не всегда цензурные, однако есть и те, которые мы можем показать. Например, белоголовый орел и надпись: "Америка наблюдает. Всегда наблюдает". Есть и более приятные, например, книга с подписью "С любовью от армии"",

– сказал корреспондент телеканала "Звезды".

При этом специалисты отметили, что американцы бросили на базе рабочее оборудование. В данный момент эту территорию контролируют солдаты Сирии.