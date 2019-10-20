Британцы признали превосходство России на Ближнем Востоке

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В британском издании The Sunday Times появился материал, в котором президента России Владимира Путина признали самым влиятельным иностранными лидером на Ближнем Востоке.
По мнению автора статьи, Москва перехватила инициативу в этом регионе после того, как Вашингтон, Лондон и Париж не стали пытаться предпринимать решительные действия в Сирии.
"Пока они мучительно думали, что им сделать, он [Путин] действовал",
– написал журналист.
Он подчеркнул, что в данный момент никто не может бросить вызов России в этом регионе.
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