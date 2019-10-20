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Британцы признали превосходство России на Ближнем Востоке

Британцы признали превосходство России на Ближнем Востоке
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
В Лондоне заявили, что Москве никто не может бросить вызов

В британском издании The Sunday Times появился материал, в котором президента России Владимира Путина признали самым влиятельным иностранными лидером на Ближнем Востоке.

По мнению автора статьи, Москва перехватила инициативу в этом регионе после того, как Вашингтон, Лондон и Париж не стали пытаться предпринимать решительные действия в Сирии.

"Пока они мучительно думали, что им сделать, он [Путин] действовал",

написал журналист.

Он подчеркнул, что в данный момент никто не может бросить вызов России в этом регионе.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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