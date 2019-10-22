Российские летчики заняли базу американцев в Сирии

Дамаск укрепил позиции под Раккой

На военном аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база, приземлились вертолеты ВКС. По информации ТАСС, теперь объект контролируется сирийскими военными.

Аэродром обладает стратегическим значением, так как он находится на пути в Ракку. С 2014 года он находился в руках боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства". Однако во время наступления на Ракку в 2016-2017 годах аэродром перешел под контроль Демократических сил Сирии. После этого в Табке и основались американцы.

Как пишет ТАСС, сейчас сирийские военные разбирают завалы бетона. Они образовались после того, как боевики "ИГ" (запрещено в РФ) взорвали взлетно-посадочную полосу, а американцы восстанавливать ее не стали.

США стали уходить из Сирии после начала Турцией военной операции против курдов. Сейчас при участии России и других стран конфликт пытаются остановить.