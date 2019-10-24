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Россия перебрасывает в Сирию военных

Россия перебрасывает в Сирию военных
Фото: Zuma\TASS
продолжениеМосква попросила американцев из Сирии
Никто не знает, сколько будет продолжаться опасное патрулирование

Россия перебрасывает в Сирию еще 276 российских военных полицейских после того, как Россия и Турция договорились о бессрочном патрулировании. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Минобороны. Вместе с военными в район патрулирования отправляют 33 единицы военной техники, предположительно бронеавтомобили "Тигр".

На данный момент из Сирии присылают видеоролики и снимки, на которых колонны российских военных полицейских приветствуют курды. С американцами, которые недавно покинули район, они были далеко не так дружелюбны и даже закидали их помидорами. Курды по-прежнему считают, что США "сдали" их туркам.

Александр ИЛЬИН
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