Москва попросила американцев из Сирии

Дамаск поддержал позицию Кремля

В Кремле заявили, что все иностранные военные, незаконно находящиеся в Сирии, должны покинуть эту страну.

"Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии по просьбе сирийского руководства",

– цитирует ТАСС пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он подчеркнул, что конечной целью является полный вывод любых иностранных вооруженных сил с территории республики. Эту позицию разделяют и Москва, и Дамаск.

Песков напомнил, что единственная цель России – обеспечение политического урегулирования в Сирии, а также территориальной целостности и суверенитета этого государства.

Ранее стало известно, что Россия перебрасывает в Сирию российских военных полицейских после договора о бессрочном патрулировании.