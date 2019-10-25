В республику также направили военную технику

Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию для того, чтобы помочь отвести курдские отряды от границы с Турцией. В республику направлено подразделение из Чечни, полицейские вылетели из Северной Осетии.

"В Сирию прибыли наиболее подготовленные военнослужащие, имеющие опыт подобных операций, прошедшие обучение в Центре военной полиции, расположенном во Владикавказе",

– цитируют РИА Новости сообщение Минобороны. Также сообщалось, что вместе с военными в район патрулирования отправляют военную технику.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, незаконно находящиеся в Сирии, должны ее покинуть.

