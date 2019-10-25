Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Российские военные прибыли в Сирию

В республику также направили военную технику

Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию для того, чтобы помочь отвести курдские отряды от границы с Турцией. В республику направлено подразделение из Чечни, полицейские вылетели из Северной Осетии.

"В Сирию прибыли наиболее подготовленные военнослужащие, имеющие опыт подобных операций, прошедшие обучение в Центре военной полиции, расположенном во Владикавказе",

цитируют РИА Новости сообщение Минобороны. Также сообщалось, что вместе с военными в район патрулирования отправляют военную технику.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, незаконно находящиеся в Сирии, должны ее покинуть.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

Утечка денег: держать средства на картах стало опасно

На черный рынок слили базу данных миллиона банковских клиентов

"Стоит копнуть глубже": главная версия крушения МН17 рассыпалась в прах

Публике наконец показали скандальное расследование о катастрофе малайзийского "Боинга"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей