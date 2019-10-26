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Министерство обороны РФ опубликовало снимки космической разведки, которые доказывают, что американцы продолжают добывать и вывозить нефть из Сирии даже после победы над террористами.
Отмечается, что США колоннами бензовозов вывозили "черное золото" на переработку за пределы САР, передает РИА "Новости".
"Наблюдалось 90 единиц автомобильной техники, в том числе 23 бензовоза", – заявили в ведомстве.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США намерены в ближайшее время принять меры для усиления позиций в районе сирийского Дейр-эз-Зора, чтобы предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям.
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