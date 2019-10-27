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"Умер как собака": Трамп подтвердил уничтожение главаря террористов в Сирии

Фото: Zuma\TASS
Аль-Багдади удалось ликвидировать с помощью России

Президент США Дональд Трамп официально заявил о смерти главаря запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Абу Бакр аль-Багдади убит в ходе спецоперации американских ВВС в сирийском Идлибе. Об этом пишет РИА Новости.

Как стало известно, американцы бомбили объект в десяти километрах от границы с Турцией около полутора часов. В операции задействовали восемь вертолетов и два беспилотника, передает телеграм-канал "Военный обозреватель".  Ранее о возможной смерти главаря террористов сообщили СМИ.

Американский лидер выразил признательность России, Турции, Сирии и Ираку за помощь в ликвидации.

"Самой опасной частью был подлет и отлет. Россия открыла воздушное пространство, они сработали здорово", – заявил он в телеобращении.

Как сообщил Трамп, главарь террористов пытался скрыться от военных, а после взорвал пояс смертника. По последним данным, вместе с ним погибли трое детей.

"Он умер как трус, как собака. Он кричал и плакал, подталкивая трех своих детей вперёд" навстречу спецназу. "Его последователи должны знать", как он умер, – сказал он.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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