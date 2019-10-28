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Мониторинговая группа ООН по запрещенным в РФ террористическим группировкам "ИГ, "Аль-Каиде" и "Талибан" пока не может подтвердить данные о ликвидации лидера игиловцев Абу Бакра аль-Багдади, о чем накануне заявил президент США Дональд Трамп в специальном обращении. Об этом сообщил координатор группы Эдмунд Вальтер Фиттон-Браун.
"Нет, у меня пока нет подтверждений этому", – цитирует его РИА "Новости".
При этом он отметил, что в организации серьезно воспринимают слова главы Белого дома.
"Все, что у нас есть – это публичное заявление американцев, но оно выглядит очень уверенным. Кажется, они очень уверены в себе. Они объявили, что проверили эту информацию … Поэтому я считаю, что к этому следует отнестись очень серьезно", – подчеркнул Фиттон-Браун.
Также он уточнил, что намерен на эту тему "задавать вопросы американским властям и другим", чтобы как можно быстрее получить подтверждение гибели террористов.
Ранее сегодня в Сети появились видеокадры разрушенного тоннеля, в котором, по заявлениям Вашингтона, подорвал себя экс-лидер игиловцев аль-Багдади. Как передает телеканал "360", объект снят коптером в сельской местности сирийской провинции Идлиб. Установленная на нем камера зафиксировала обломки какой-то конструкции в окружении палаток.
[video] - #AnadoluAgency drone footage shows al-#Baghdadi 'kill site' in #Idlib, #Syria pic.twitter.com/YLhDoGJLzk— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 28 октября 2019 г.
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