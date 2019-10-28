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ООН положилась на слова Трампа о ликвидации главаря террористов

ООН доверилась словам Трампа о ликвидации главаря террористов
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
В организации не смогли подтвердить смерть Аль-Багдади в Сирии

Мониторинговая группа ООН по запрещенным в РФ террористическим группировкам "ИГ, "Аль-Каиде" и "Талибан" пока не может подтвердить данные о ликвидации лидера игиловцев Абу Бакра аль-Багдади, о чем накануне заявил президент США Дональд Трамп в специальном обращении. Об этом сообщил координатор группы Эдмунд Вальтер Фиттон-Браун.

"Нет, у меня пока нет подтверждений этому", – цитирует его РИА "Новости".

При этом он отметил, что в организации серьезно воспринимают слова главы Белого дома.

"Все, что у нас есть – это публичное заявление американцев, но оно выглядит очень уверенным. Кажется, они очень уверены в себе. Они объявили, что проверили эту информацию … Поэтому я считаю, что к этому следует отнестись очень серьезно", – подчеркнул Фиттон-Браун.

Также он уточнил, что намерен на эту тему "задавать вопросы американским властям и другим", чтобы как можно быстрее получить подтверждение гибели террористов.

Ранее сегодня в Сети появились видеокадры разрушенного тоннеля, в котором, по заявлениям Вашингтона, подорвал себя экс-лидер игиловцев аль-Багдади. Как передает телеканал "360", объект снят коптером в сельской местности сирийской провинции Идлиб. Установленная на нем камера зафиксировала обломки какой-то конструкции в окружении палаток.


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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