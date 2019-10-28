Военные "опрокинули" в кювет представителей местных СМИ на дороге контрабандистов из Пентагона

Американские военнослужащие напали на сирийских журналистов, которые занимаются расследованием участия США в контрабанде нефти в САР. Видеозапись инцидента обнародовал в своем микроблоге Бадерхан Ахмад.

Журналист сообщил, что его группа подверглась атаке рядом с одним из нефтяных конвоев. Машину с представителями СМИ американский БТР, сопровождавший цистерны, "намеренно" столкнул с дороги. В результате один человек получил ранение, а автомобиль оказался поврежденным.

"Никто не вышел, чтобы нам помочь, включая их медицинские бригады", – написал Ахмад в Twitter (прямую ссылку не можем дать из-за наличия в ролике нецензурной лексики – ред.)

"Танки и иная бронетехника американцев нужны только для охраны месторождений", – констатировал он.

Ранее, 26 октября, Минобороны России сообщило об участии военных Пентагона в контрабанде сирийской нефти. По словам официального представителя военного ведомства РФ Игоря Конашенкова, американские военнослужащие и сотрудники ЧВК США охраняют нефтевозы, которые провозят контрабандой с нефтяных участков в восточной части Сирии топливо в другие страны.

