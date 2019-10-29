У сирийско-турецкой границы рядом с нашей бронемашиной сработало взрывное устройство

На севере Сирии в районе пункта перехода Дербисия на сирийско-турецкой границе произошел взрыв возле бронеавтомобилей полиции РФ. Об этом сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в САР.

"29 октября при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы, рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства", – цитирует Telegram-канал "FRONTовые заметки" представителя ЦПВС.

По его информации, пострадавших среди наших военных нет, также в исправности техника. Отмечается, что несмотря на инцидент встреча с турками прошла в плановом режиме.

"Попытки неустановленных лиц осуществить провокацию на сирийско-турецкой границе оказались безуспешны", – подчеркнул представитель Центра примирения.

Он опроверг ранее поступавшую утверждению о том, что подразделения российской военной полиции были обстреляны на пункте перехода Дербисия.

Позже сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу отрапортовал о досрочном отводе вооруженных подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности у турецко-сирийской границы. Туда вошли пограничники САР и российские военные полицейские, сообщает РИА "Новости".

