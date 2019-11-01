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По российской авиабазе в Сирии ударили после смерти главаря террористов

По российской авиабазе в Сирии ударили после смерти главаря террористов
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
продолжениеРоссия перебросила дополнительные силы в Сирию
Затишье прервалось после ликвидации аль-Багдади

Сегодня ночью стало известно о новой атаке на базу Хмеймим. В Сети появилось видео. На кадрах видно, как системы ПВО уничтожают неизвестную цель.

Вероятно, российскую авиабазу обстреляли боевики из зоны деэскалации в Идлибе. Об этом пишет телеграм-канал WarJournal. Автор добавляет, что атаковать наших военных пытались с помощью беспилотников либо ракет.

За последние несколько недель этот обстрел один из первых, отмечает сайт Avia.pro. Затишье прервалось после ликвидации лидера запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"Абу Бакра аль-Багдади. Также в сообщении говорится, что атаковали и город  Джебла, который находится в нескольких километрах от Хмеймима.

Российская база периодически подвергается обстрелам боевиков. Системы ПВО успешно отражают атаки.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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