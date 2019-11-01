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Россия перебросила дополнительные силы в Сирию

В САР прибыло около трех сотен наших военных

На север страны также дополнительно отправили и технику – 20 новых бронеавтомобилей.

Напомним, российская военная полиция вместе с турками патрулирует пограничные районы Сирии. Планируется, что наши военные ежедневно будут проходить не меньше 10 населенных пунктов. Сейчас прорабатываются совместные с турецкой стороной маршруты. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно меморандуму о взаимопонимании, который подписали по итогам переговоров российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, на границу с Турцией с сирийской стороны введут подразделения нашей военной полиции и погранслужбы САР. Предполагается, что военные будут содействовать выводу отрядов курдов на расстояние в 30 километров от границы и патрулировать территорию.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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