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Сирию предупредили о новой химатаке

Сирийцев истребят химоружием
Фото: www.globallookpress.com
Спонсируемые Западом "белокасочники" готовят неприятный сюрприз

В МИД РФ предупредили об очередной провокации "Белых касок" в арабском государстве.

Так, согласно сведениям министерства, псевдогуманитарная организация планирует совершить новую химатаку в Сирии. На помощь провокаторам придут террористы, пояснила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"По имеющимся данным, которые правительство Сирии регулярно передает ООН, "белокасочники" вместе с террористами готовят новые химические провокации в Сирии", – передает слова спикера МИД ТАСС. 

Спонсируемая западом организация, уточнила Захарова, преследует в своих действиях одну-единственную цель – "подорвать политический процесс".

Ксения АНДРЕЕВА
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