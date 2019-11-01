Нибиру
- Нибиру напала на Землю с новейшим оружием
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
В МИД РФ предупредили об очередной провокации "Белых касок" в арабском государстве.
Так, согласно сведениям министерства, псевдогуманитарная организация планирует совершить новую химатаку в Сирии. На помощь провокаторам придут террористы, пояснила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"По имеющимся данным, которые правительство Сирии регулярно передает ООН, "белокасочники" вместе с террористами готовят новые химические провокации в Сирии", – передает слова спикера МИД ТАСС.
Спонсируемая западом организация, уточнила Захарова, преследует в своих действиях одну-единственную цель – "подорвать политический процесс".
Тотемный годослов для всех на год Паука
В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения