Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Российских военных забросали камнями в Сирии

Российских военных забросали камнями в Сирии
Фото: Сергей Новиков/ТАСС
Российско-турецкий патруль пришелся местным жителям не по душе

После фотографий в российских СМИ, на которых военных полицейских РФ приветствуют в Сирии местные жители, с севера страны пришли уже другие новости.

Как сообщает Reuters, российско-турецкий патруль в районе Кобани забросали камнями и обувью. По данным издания, жители специально выстраивались вдоль маршрута патрулирования и кидали в колонну предметы.


Более того, по информации агентства, в одной из деревень местные жители даже остановили российские бронемашины и забрались на одну из них.

Согласно договоренностям, Россия и Турция провели во вторник второе совместное патрулирование. По маршруту протяженностью 160 км прошли около 50 единиц техники, включая российские "Тигры" и турецкие "Кипри", и на этот раз не обошлось без эксцессов.

Надо полагать, местных жителей, среди которых, вероятно, много курдов, возмутило участие в патруле турецких военных, а также тот факт, что Россия договорилась с Турцией. Ранее курды закидали американские машины, покидающие Сирию, что было воспринято ими как предательство.


Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Профукали курды свою независимость. Теперь могут и камни покидать. Придут туда турки или арабы и эти каменщики потихонечку исчезнут.
1
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

"Серьезно болен": Лукашенко улетел из Белоруссии

Журналисты гадают, что случилось с белорусским лидером

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей