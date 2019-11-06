Российских военных забросали камнями в Сирии

Российско-турецкий патруль пришелся местным жителям не по душе

После фотографий в российских СМИ, на которых военных полицейских РФ приветствуют в Сирии местные жители, с севера страны пришли уже другие новости.

Как сообщает Reuters, российско-турецкий патруль в районе Кобани забросали камнями и обувью. По данным издания, жители специально выстраивались вдоль маршрута патрулирования и кидали в колонну предметы.

Более того, по информации агентства, в одной из деревень местные жители даже остановили российские бронемашины и забрались на одну из них.

Согласно договоренностям, Россия и Турция провели во вторник второе совместное патрулирование. По маршруту протяженностью 160 км прошли около 50 единиц техники, включая российские "Тигры" и турецкие "Кипри", и на этот раз не обошлось без эксцессов.

Надо полагать, местных жителей, среди которых, вероятно, много курдов, возмутило участие в патруле турецких военных, а также тот факт, что Россия договорилась с Турцией. Ранее курды закидали американские машины, покидающие Сирию, что было воспринято ими как предательство.