Российских военных забросали камнями в Сирии

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После фотографий в российских СМИ, на которых военных полицейских РФ приветствуют в Сирии местные жители, с севера страны пришли уже другие новости.
Как сообщает Reuters, российско-турецкий патруль в районе Кобани забросали камнями и обувью. По данным издания, жители специально выстраивались вдоль маршрута патрулирования и кидали в колонну предметы.
Более того, по информации агентства, в одной из деревень местные жители даже остановили российские бронемашины и забрались на одну из них.
Согласно договоренностям, Россия и Турция провели во вторник второе совместное патрулирование. По маршруту протяженностью 160 км прошли около 50 единиц техники, включая российские "Тигры" и турецкие "Кипри", и на этот раз не обошлось без эксцессов.
Надо полагать, местных жителей, среди которых, вероятно, много курдов, возмутило участие в патруле турецких военных, а также тот факт, что Россия договорилась с Турцией. Ранее курды закидали американские машины, покидающие Сирию, что было воспринято ими как предательство.
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