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Семья Асада купила недвижимость в Москве

Башар Асад. Фото: www.globallookpress.com
Башар Асад. Фото: www.globallookpress.com
Родственники сирийского президента подготовили шикарное убежище в России

Дядя главы Сирийской арабской республики Башара Асада Мохаммад Маклуф и члены его семьи имеют несколько десятков квартир в столице РФ. Информацию об этом распространила Financial Times.

По данным издания, родственники Асада являются владельцами как минимум 18 апартаментов в небоскребах комплекса "Москва-Сити". Сделки были проведены в период с 2013 г. по 2019 г. через офшорные ливанские компании. В частности, в 2016 г. Маклуфы приобрели жилую недвижимость на 61-м, 65-м и 73-м этажах в башне "Город Столиц" общей площадью 2112 кв. м.

Фото: www.globallookpress.com

Кроме того, по информации газеты, у родственников Асада есть еще несколько квартир в других районах российской столицы. 

Двоюродный брат Асада Рами Маклуф – владелец регионального мобильного оператора Syriatel, один из богатейших людей САР, уточняет РБК.

Николай ВИКТОРОВ

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