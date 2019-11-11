Семья Асада купила недвижимость в Москве

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Дядя главы Сирийской арабской республики Башара Асада Мохаммад Маклуф и члены его семьи имеют несколько десятков квартир в столице РФ. Информацию об этом распространила Financial Times.
По данным издания, родственники Асада являются владельцами как минимум 18 апартаментов в небоскребах комплекса "Москва-Сити". Сделки были проведены в период с 2013 г. по 2019 г. через офшорные ливанские компании. В частности, в 2016 г. Маклуфы приобрели жилую недвижимость на 61-м, 65-м и 73-м этажах в башне "Город Столиц" общей площадью 2112 кв. м.
Кроме того, по информации газеты, у родственников Асада есть еще несколько квартир в других районах российской столицы.
Двоюродный брат Асада Рами Маклуф – владелец регионального мобильного оператора Syriatel, один из богатейших людей САР, уточняет РБК.
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