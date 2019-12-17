Москва запустила единственный химзавод в САР

Единственный в Сирии химический завод по производству удобрений снова начал работать благодаря помощи России. Москва намерена в дальнейшем вложить в предприятие $200 млн инвестиций. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов.

Завод вынужден был остановить свою деятельность из-за боевых действий, но уже на сегодня здесь трудятся 1,5 тыс человек. По словам представителя нашего кабмина, химкомбинат сможет выпускать удобрений на $300 млн в год. Инвестициционный контракт рассчитан на 40 лет.



"В планах российской стороны – выйти с продукцией на рынки других ближневосточных стран", – цитирует ТАСС Борисова.

Помимо этого, за четыре года РФ собирается вложить $500 млн в развитие порта Тартус.

"Российская сторона намерена наладить работу старого порта и построить новый торговый порт", – пояснил чиновник и добавил, что несмотря на низкую загрузку порта, в Тартусе создали 3,7 тыс рабочих мест.

Кто конкретно является источником финансирования двух объектов вице-премьер не раскрыл.