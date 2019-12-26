Камнем преткновения стала ситуация в Сирии

Между Россией и Израилем могла вспыхнуть война на фоне событий в Сирии. Но ситуацию спасли личные контакты глав обеих стран – президента РФ Владимира Путина и израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Об этом последний рассказал в интервью "Армейскому радио".



"Путин сказал мне, что, если бы не наши отношения, мы могли бы оказаться в эпицентре военного столкновения... Этого удалось избежать только потому, что мы встречаемся каждые несколько месяцев", – цитирует The Times of Israel Нетаньяху.

По его словам, Россия и Израиль четыре раза были близки к столкновениям из-за того, что самолеты двух стран почти вступили в бой в "переполненном воздушном пространстве Сирии".

Также израильский премьер напомнил, что за время гражданской войны, которая идет в САР с весны 2011 г., в сирийском небе произошло несколько инцидентов с участием самолетов ВКС России и ВВС Израиля.

Российское посольство отказалось комментировать высказывания Нетаньяху о приписываемых Путину откровениях, отмечает издание.

В начале декабря в США напророчили вероятность войны между РФ и Израилем из-за попыток Тель-Авива оттащить иранские войска от северных границ.

