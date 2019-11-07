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Катастрофа: военные РФ отдадут Ирану израильскую ракету

Катастрофа: военные РФ отдадут Ирану израильскую ракету
Фото: commons.wikimedia.org
На Западе боятся, что "Праща Давида" превратится в ненужную игрушку

Новейшая израильская зенитная ракета "Праща Давида" попала в руки российских военных, после того как упала на территории Сирии из-за технического сбоя. Теперь на Западе опасаются, что система, призванная заменить даже "Пэтриот", окажется бесполезной против российских и иранских ракет.

Как накануне сообщила газета Times of Israel со ссылкой на китайское агентство Sina, "Праща Давида" была выпущена еще летом прошлого года в ответ на сирийский ракетный обстрел. Но известно об этом стало только сейчас.

После сбоя, причину которого в Израиле скрывают, одну зенитную ракету уничтожил израильский истребитель, а вторая упала на территории, контролируемой Дамаском. Затем сирийцы передали ракету российским специалистам.

США и Израиль обращались к России с просьбой вернуть ракету, однако безуспешно. В Москве вообще не подтвердили, что заполучили "Пращу".

Если ракета хорошо сохранилась, она представляет огромную ценность для российских конструкторов, которые подробно изучат сложную систему наведения и боевую часть. По данным разработчиков, "Праща Давида" может изменить курс уже в середине полета.

Фото: commons.wikimedia.orgИзучение начинки ракеты поможет найти способ "обмануть" ее, поэтому израильтянам придется модернизировать свою "Пращу". Кроме того, Россия не преминет воспользоваться наработками в собственных ракетах.

Но больше всего в США опасаются, что Россия передаст данные о ракете Ирану. Как заявил в интервью Business Insider заместитель директора проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических международных исследований Ян Уильямс, это серьезная проблема для Rafael – компании, которая производит новейшие ракеты.

"Я бы на их месте сейчас нервничал", – сказал эксперт.

По его словам, уже через два года похожая ракета может появиться у Ирана, если он ее получит.

Александр ИЛЬИН

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