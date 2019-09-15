Москва намерена защитить сирийских военных от бомбардировок

Россия пригрозила Израилю, что будет сбивать их военные самолеты в случае нападения на сирийских военных. Об этом пишет издание Jerusalem Post.

Журналисты отметили, что по истребителям откроют огонь из зенитных установок С-400. При этом Москва, как сообщает издание, предотвратила уже три атаки армии Израиля на сирийцев. Утверждается, что якобы из-за подобных действий Нетаньяху решил срочно приехать в Россию на переговоры с Путиным.

Ранее сообщалось, что российские Су-35С прогнали израильские F-35I из воздушного пространства Сирии, второй ракетно-бомбовый удар истребителей пятого поколения так и не состоялся.