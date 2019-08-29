Су-35С отогнали израильские F-35I от Дамаска

Второй удар по объектам на сирийской территории так и не состоялся

Российские Су-35С прогнали израильские F-35I из воздушного пространства Сирии, второй ракетно-бомбовый удар истребителей пятого поколения так и не состоялся.

Первый удар самолеты нанесли в ночь на субботу 24 августа, когда атаке подвергся район Акраба в пригороде Дамаска. Как сообщает Al Masdar News, целью летчиков были подразделения Хезболлы, с которыми израильтяне ведут беспощадную войну. По данным источника в Сирийской арабской армии, погибли как минимум пять бойцов Хезболлы.

Позже российские издания передали, что с базы Хмеймим вылетели истребители Су-35С ВСК РФ и не дали F-35I нанести второй удар. Израильские "тридцать пятые" являются наиболее боеспособными из всего семейства, однако в ближнем бою у них не так много шансов против мощных Су-35С, хотя израильские летчики очень опытные.

Как напоминает The Aviation Geek Club, за день до этих ударов состоялись переговоры Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

После воздушного налета напряжение между Израилем и Ираном достигло максимальной отметки, а в Хезболле поклялись отомстить за погибших.