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Дроны боевиков атаковали российских военных

Дроны боевиков атаковали российских военных
Фото:DPA/TASS
Специалистов удивила начинка аппаратов

В Минобороны рапортовали об очередном нападении на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Фотографии дронов, пытавшихся прорваться к самолетам, продемонстрировал журналистам на брифинге в Москве официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, аппараты сбили на подлете. Позже их внимательно изучили специалисты, после чего оказалось, что собирали их явно не дилетанты

Дальность этих БПЛА составляла порядка 150 км, потолок – 4 км. На каждый дрон установили систему управления для навигации, три антенны, специальные консоли для крепления боеприпасов. На другой беспилотнике оказалась бензиновая двигательная установка в виде бочки с горючим на 5 литров. Слова Конашенкова передает РИА "Новости".

Нападения на Хмеймим дронов боевиков сейчас не редкость. Самой громкой стала атака в январе, в которой участвовали 13 аппаратов.

К слову, боевики используют не только беспилотники. Как напоминает "Свободная пресса", 17 и 21 июля уже этого года Хмеймим атаковали не только дроны, но и обстреляли из реактивных систем залпового огня, что, к сожалению, тоже в последнее время не редкость.

Александр ИЛЬИН
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