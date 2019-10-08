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Турцию выгонят из НАТО из-за вторжения в Сирию

Турцию выгонят из НАТО из-за вторжения в Сирию
Фото: www.globallookpress.com
Военная операция без разрешения США переполнит чашу терпения Вашингтона

Если Турция начнет боевые действия в Сирии, ее могут исключить из НАТО. Сенатор-республиканец Линдси Грэм написал в своем Twitter, что вместе с коллегой Крисом Ван Холленом они подготовили законопроект по санкциям, направленным против Турции.

В частности, они предусматривают исключение из североатлантического альянса. Это произойдет в том случае, если турки атакуют курдские силы, которые поддерживают США.

5 октября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара может начать военную операцию на севере Сирии в любой момент. Как известно, в Турции считают курдов террористами и мечтают покончить с ними, в том числе в Сирии.

Свое вмешательство Анкара мотивирует тем, что якобы создает мирный коридор для безопасной жизни сирийцев.

"Турецкие силы безопасности никогда не потерпят создания коридора для террористов на наших границах", – написано на официальной странице Минобороны Турции в Twitter.

Разговоры о выходе Турции из НАТО начались после того, как Анкара купила российские ЗРК С-400, несмотря на протесты США. Однако пока этот вопрос не поднимался на столь высоком уровне.

Александр ИЛЬИН
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