Турцию выгонят из НАТО из-за вторжения в Сирию

Нибиру
- Нибиру распылила смертельное оружие над Россией
- Нибиру взорвалась над Москвой
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Если Турция начнет боевые действия в Сирии, ее могут исключить из НАТО. Сенатор-республиканец Линдси Грэм написал в своем Twitter, что вместе с коллегой Крисом Ван Холленом они подготовили законопроект по санкциям, направленным против Турции.
В частности, они предусматривают исключение из североатлантического альянса. Это произойдет в том случае, если турки атакуют курдские силы, которые поддерживают США.
5 октября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара может начать военную операцию на севере Сирии в любой момент. Как известно, в Турции считают курдов террористами и мечтают покончить с ними, в том числе в Сирии.
Свое вмешательство Анкара мотивирует тем, что якобы создает мирный коридор для безопасной жизни сирийцев.
"Турецкие силы безопасности никогда не потерпят создания коридора для террористов на наших границах", – написано на официальной странице Минобороны Турции в Twitter.
Разговоры о выходе Турции из НАТО начались после того, как Анкара купила российские ЗРК С-400, несмотря на протесты США. Однако пока этот вопрос не поднимался на столь высоком уровне.
Вылечить звезду "Моей прекрасной няни" нельзя
В Незалежной запаниковали, рассмотрев железную дорогу в стадии завершения