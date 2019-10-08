Уход США из Сирии сыграет на руку террористам

Рано радоваться: Россия вновь оказалась в щекотливой ситуации на Ближнем Востоке

В Сирии в любой момент может начаться операция турецкой армии по "принуждению курдов к миру". Американские военные уже начали покидать северные районы Сирии. В СМИ опубликовали снимки пустых баз, а также видеозаписи колонн техники, которые под американским флагом покидают страну. Теперь Турцию обвиняют в развязывании войны, а эксперты опасаются возвращения практически раздавленного, но еще живого "Исламского государства" (запрещено в России).

Ранее Дональд Трамп после телефонного разговора с Реджепом Эрдоганом заявил, что вооруженные силы США не будут поддерживать турецкую армию или участвовать в запланированной ею операции.

И с этого момента, по его словам, Турция будет ответственна за всех боевиков, взятых в плен за последние два года "после разгрома террористической группировки Соединенными Штатами".

Как пишет военный блог War Is Boring, курды уже восприняли этот шаг как предательство. Сирийские демократические силы, возглавляемые курдами (СДС), уже опубликовали сообщение. В нем говорится, что несмотря на усилия во избежание военной эскалации с Турцией, США не выполнили своих обязательств и вывели свои войска. В СДС заявили, что, сражаясь с террористами, потеряли 11 тыс. человек.

"Американские военные показали, как они ценят дружбу и союз с нами", – написал в своем Twitter представитель СДС Мустафа Бали.

В свою очередь, Трамп признал, что курды сражались с американцами, но им платили огромные деньги и поставляли оружие с экипировкой.

Но эти доводы устраивают далеко не всех в Конгрессе. Демократы уже пообещали подготовить законопроект о санкциях против Турции вплоть до "выдворения" ее из НАТО, если операция все-таки начнется.

Как отметил в беседе с "Утром" эксперт Константин Щемелин, в случае реального ухода США, курды вполне могут договориться с Дамаском о некоем союзе и о послевоенной автономии.

Что касается последствий, то они будут скорее негативные, так как авиация США является стратегической силой в регионе. Именно благодаря ей было нанесено поражение запрещенному в России "Исламскому государству" в Мосуле и Ракке.

"Поэтому уход США благоприятен для возрождения "ИГ" (запрещено в России) в Сирии и Ираке", – подчеркнул Щемелин.

Что касается влияния этой ситуации на российские силы в Сирии, то нельзя забывать, что США были союзниками России по Сирии в борьбе против террористов, несмотря на разногласия.

Поэтому, по мнению эксперта, с уходом США дела у России в Сирии станут идти хуже, так как обновленное "ИГ" (запрещено в России) сможет вновь начать свою территориальную экспансию. Многое будет зависеть от того, как договорятся Москва с Анкарой.