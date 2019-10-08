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Началось: Турция нанесла авиаудар по Сирии

Американцы спешно покидают зону бомбардировки

В Турции подтвердили нанесение удара по сирийско-иракской границе. Как передает телеграм-канал "Вестник Дамаска", таким образом Анакара решила пресечь поставки вооружения курдам.

Ранее об ударе турецкой авиации по базе курдских отрядов на севере Сирии сообщил "Пятый канал". В зоне бомбардировки оказались и американские военные, которые срочно покинули горячую точку. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил Турции "большими проблемами". Официальный Дамаск пока не отреагировал.


Александр ИЛЬИН
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