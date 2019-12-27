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Россияне и американцы устроили мордобой в Сирии

Россияне и американцы устроили мордобой в Сирии
Фото: globallookpress.com
Военные двух стран не поделили городок

Российские и американские военные подрались в Сирии. Об этом вещает вездесущая организация The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

По ее данным, стычка произошла 25 декабря в городе Тель-Тамер (провинция Эль-Хасака). Сообщается, что американцы приехали туда, чтобы выведать у местных жителей какую-то информацию. Но те обвинили солдат Пентагона в предательстве, так как президент США Дональд Трамп ранее объявил о выводе войск из этого района.

Также американцы в сопровождении переводчика совершили поездку по районам, где живут арабы и курды, что совпало с присутствием в том же регионе российских военных.

В результате между солдатами двух стран разгорелся спор, переросший в драку. SOHR не уточняет причину якобы ссоры и наличия пострадавших, при этом отмечает, что оружие в конфликте не применялось.

В Минобороны РФ сообщение "сирийской обсерватории" назвали лживыми и не соответствующими действительности. В комментарии изданию Лента.ру наше оборонное ведомство указало на "примитивный фейк" от SOHR .

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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