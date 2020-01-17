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F-22 обошел Су-57 по всем фронтам

F-22 обошел Су-57 по всем фронтам
Фото: pixabay.com
Американский истребитель выполнял реальные боевые задачи, пока Су-57 лишь проходил испытания

F-22 выполняли в Сирии разведывательные задачи, прикрывали спецназ и играли роль "смотрящих", в то время как Су-57 лишь полетал в рамках испытаний. Столкнуться "Рэпторы" могли лишь с Су-35С, однако летчикам обеих стран приказали ни в коем случае не вступать в воздушный бой без приказа.

"Рэпторы" наносили прицельные авиаудары по целям запрещенного в РФ "Исламского государства". Другой важнейшей задачей пилотов было прикрытие истребителей четвертого поколения, чтобы они не попали под огонь сирийских МиГ-23 и Су-22 или комплексов ПВО российского производства.

По данным журнала Air Force Magazine, благодаря F-22. американцам удалось достичь превосходства в воздухе. Активные и пассивные датчики истребителя дают летчику наиболее полную картину поля боя, поэтому пилоты "Рэпторов" находятся как бы над схваткой. F-22 может заменить самолет ДРЛО и навести других летчиков на цели.

В августе 2016 года F-22 прогнали сирийских бомбардировщиков Су-24, когда те приблизились к зоне на северо-востоке, где действовали американские коммандос.

Единственный истребитель, который мог бы доставить F-22 проблем, это российский Су-35С, но на "дальних дистанциях" и он уступит американцу.

ВКС РФ и ВВС США действуют в Сирии грамотно и предупреждают друг друга о готовящихся ударах. Хотя в Пентагоне уже жаловались на русских, которые иногда ведут себя "слишком дерзко".

Конкуренцию F-22 в Сирии мог бы составить Су-57, но, к сожалению, пока эта машина на готова. Прототипы проходили испытания на Ближнем Востоке, однако речи об их боевом применении пока не идет.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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