Инцидент произошел в Сирии

Подробности случившегося раскрыл спецпредставитель штатов по САР Джеймс Джеффри. Как выяснилось на брифинге, перехват американскими военными российского генерала произошел более года назад. Однако известно об этом стало только сейчас.

По словам Джеффри, генерал-майор ехал в сторону города Манбидж, где "были проблемы с предотвращением инцидентов". Его автоколонну не пропустили, передает НСН. Как заявил американец, ситуацию быстро разрулили по военным каналам, отмечает телеканал "360". Подобные случаи происходили в Сирии нередко, отметил он.

"Ничего серьезного, ничего особенно угрожающего. И все это решается по военным каналам. Иногда на уровне полковников, иногда на уровне однозвездного [генерала], иногда – на уровне трехзвездного, но на военном уровне", – цитирует спецпредставителя ТАСС.

Пользователи Сети с сарказмом отреагировали на откровения Джеффри.

"США перехватили генерала, сапоги почистили и отбыли в неизвестном направлении. Ах,ах", "США, что ты делаешь, прекрати. Тоже мне перехватчики нашлись", "Целого российского генерала "перехватили"! Памперсы-то сухие? Обычно с гражданскими воюют матрасные вояки. Ну или бомбят издалека. Отчаянного мужества "воины",

– потешаются читатели РИА "Новости".

Ранее на Западе высказали мнение, что российский истребитель Су-57 "воскресит" только война. По мнению американских экспертов, развитию программы производства самолетов поможет только реальный боевой опыт. К примеру, в Сирии.