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Ракеты пошли: Су-57 опробовал в деле новое оружие

Ракеты пошли: Су-57 опробовал в деле новое оружие
Фото: www.globallookpress.com
Истребитель активно использовал внутренние отсеки

На истребителе Су-57 в Сирии опробовали новые виды ракет и бомб. Об этом заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ министр обороны Сергей Шойгу. Какие именно он не уточнил.

Возможно, речь шла о ракетах средней дальности класса "воздух-воздух" "Изделие 180", которые представляют из себя модификацию Р-77. Кроме того, ранее сообщалось, то Су-57 получит на вооружение сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М. К сожалению, видео военные так и не предоставили.

Ранее стало известно о крушении Су-57 в Амурской области. По данным СМИ, это был тот самый серийный истребитель, который до Нового года собирались передать военным. Предположительно у самолета отказала система управления. Это первая потеря Су-57 в истории.

Александр ИЛЬИН

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