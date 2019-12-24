Истребитель активно использовал внутренние отсеки

На истребителе Су-57 в Сирии опробовали новые виды ракет и бомб. Об этом заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ министр обороны Сергей Шойгу. Какие именно он не уточнил.

Возможно, речь шла о ракетах средней дальности класса "воздух-воздух" "Изделие 180", которые представляют из себя модификацию Р-77. Кроме того, ранее сообщалось, то Су-57 получит на вооружение сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М. К сожалению, видео военные так и не предоставили.

Ранее стало известно о крушении Су-57 в Амурской области. По данным СМИ, это был тот самый серийный истребитель, который до Нового года собирались передать военным. Предположительно у самолета отказала система управления. Это первая потеря Су-57 в истории.