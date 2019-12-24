Истребитель должны были передать ВКС на этой неделе

Крушение Т-50 в Хабаровском крае стало первой аварией истребителя, который должен уйти в серию как Су-57. Как сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник, причиной крушения стал отказ в системе управления самолетом.

Точно, какая это была машина, до сих пор не известно. По одной из версий, это был прототип, на котором испытывали двигатель второго этапа. Но, по данным "Интерфакса", который ссылается на информированный источник, разбился именно первый серийный образец Су-57, который до конца года должны были сдать военным.

Если это так, то сроки поставки первой партии точно сдвинутся вправо, и это не лучшее окончание года для ВКС и Комсомольского авиазавода. Над самолетом точно придется поработать, тем более, что причиной аварии стала явно не ошибка пилота.

Первый серийный Су-57 активно "рекламировали". Периодически Минобороны даже публиковало кадры из сборочного цеха, а совсем недавно стало известно, что истребители испытали в Сирии. Вместе с тем, на Западе утверждают, что самолет до сих пор "сырой" и летать на нем опасно, так как системы пока работают ненадежно. Якобы поэтому до сих пор нет видео, где Су-57 работает вместе с Су-35С, использует ракеты "воздух-воздух и "воздух – земля".

На испытаниях аварии истребителей – это обычное дело, достаточно вспомнить Су-27. Однако подобный инцидент прямо перед сдачей самолета – это печально.

Если же разбилась машина с "Изделием 30", это лишь подтверждает, что над ним продолжается работа. О двигателе второго этапа известно не так много. В начале декабря индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков рассказал, что Су-57 совершил на нем 16 полетов, в частности, летчики-испытатели проверяли характеристики турбин на разных режимах.

На новых двигателях Т-50 летали только рядом с Комсомольским-на-Амуре авиационном заводом (КнААЗ), ни в какую Сирию, они разумеется, не летали. Там были только машины на АЛ-41Ф1.

Еще несколько лет назад КнААЗ выкладывал фотографии Т-50-6-2 и Т-50-8. Предполагалось, что на одну из этих машин хотели установить "Изделие 30".

Насколько известно, этот двигатель инновационный, и одной из его главных особенностей является большая тяга при относительно скромном расходе топлива. Испытывать его еще долго, и в ближайшие годы Су-57 будут летать на АЛ-41Ф1.