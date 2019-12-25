Россиян обвинили в неумении построить надежную технику

После крушения Су-57 в Хабаровском крае китайцы понизили Су-57 до истребителя поколения 4+++. Как пишет издание Sohu, авария серьезно затормозит планы развития истребителя, так как именно этот самолет едва не передали в ВКС.

Более того, китайцы посоветовали россиянам отблагодарить индийцев за успешное катапультирование, намекая на совместную работу в рамках проекта Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA). Цитаты из статьи приводит "Военное обозрение".

Стоит отметить, что катапультное кресло Су-57 разработано в ОАО "НПП Звезда" и также устанавливается на серийный Су-35С. Но китайцев от сарказма уже не удержать.

Как пишет Soho, год вообще вышел неудачный для России: авария на подлодке, загоревшийся авианосец, а теперь еще упавший Су-57. Журналисты посоветовали русским работать усерднее, чтобы их не оставили позади другие страны мира. Среди причин неудач китайцы называют недостаточное финансирование и некачественные комплектующие. До крушения Су-57 в Китае, в основном, хвалили российский истребитель пятого поколения.