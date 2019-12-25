Российский истребитель начал стремительно снижаться и разбился

Всплыли новые детали авиакатастрофы Су-57.

Перед крушением новейший истребитель сам вошел в нисходящую спираль. Он начал быстро терять высоту и рухнул. Подробности раскрыл источник в самолетостроительной отрасли.

Авиакастрофа произошла накануне во время испытательного полета Су-57. Он проходил на высоте 8 тыс. метров. Пилот, как отметил собеседник ТАСС, пытался выровнять самолет в ручном режиме, однако его усилия были безрезультатны. В итоге на "критической высоте в 2 тыс. метров" летчик катапультировался.

Как сообщалось ранее, потерпеть крушение мог первый серийный образец истребителя Су-57. До конца 2019 г. его должны были получить российские военные.

Самолет упал в 111 км от аэродрома Дземги, напоминает "Царьград". Среди возможных причин катастрофы – сбой в управлении хвостовым оперением.