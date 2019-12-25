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Всплыли новые детали авиакатастрофы Су-57.
Перед крушением новейший истребитель сам вошел в нисходящую спираль. Он начал быстро терять высоту и рухнул. Подробности раскрыл источник в самолетостроительной отрасли.
Авиакастрофа произошла накануне во время испытательного полета Су-57. Он проходил на высоте 8 тыс. метров. Пилот, как отметил собеседник ТАСС, пытался выровнять самолет в ручном режиме, однако его усилия были безрезультатны. В итоге на "критической высоте в 2 тыс. метров" летчик катапультировался.
Как сообщалось ранее, потерпеть крушение мог первый серийный образец истребителя Су-57. До конца 2019 г. его должны были получить российские военные.
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