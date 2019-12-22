Американцы экстренно закупают самолеты для борьбы с российскими истребителями

Данные о приобретении Вашингтоном большой партии F-15E связали с появлением у России Су-57.

О закупке американцами модернизированных истребителей-бомбардировщиков F-15E стало известно на днях. Об этом пишет портал Janes.com. Восемь самолетов при этом ВВС США должны получить уже в 2020 году. Срочное приобретение ряд СМИ связывает с тем, что американский F-35 существенно проигрывает российскому Су-57 и Вашингтон пытается найти альтернативу. Так,F-15E превосходят F-35 по маневренности и по уровню гораздо ближе к нашим новейшим истребителям, отмечает сайтAvia.pro.

Однако и у нового приобретения США есть недостатки. У F-15E нет стелс-технологий, что позволит Су-57 легко его обнаружить и уничтожить на безопасном расстоянии. При этом в ближнем бою он может стать опасным противником для российского самолета.

Ранее российские военные показали уникальное видео, снятое из кабины истребителя Су-57.



