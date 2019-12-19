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Сразу два истребителя Су-57 пошли на боевой разворот

Сразу два истребителя Су-57 пошли на боевой разворот
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Военные показали уникальные кадры из кабины самолета

Минобороны опубликовало видеоролик с испытаний истребителя Су-57 в Сирии. Конкретно это видео интересно тем, что на нем впервые показана работа двух истребителей в паре. Также самолет хорошо виден вблизи, и на отдельных кадрах даже можно даже разглядеть, чем занят летчик.


Как ранее сообщали в военном ведомстве, Су-57 выполнили в Сирии свыше десятка полетов. Пилоты проверили работу бортовых систем в условиях повышенной температуры, что характерно для Сирии. Отдельное внимание уделили посадке на "сложную подстилающую поверхность". На Ближнем Востоке много песка, и ранее, с Су-35С уже пришлось исправлять небольшую проблему, когда в воздухозаборники начали попадать камни и мелкий мусор.

К сожалению, военные по-прежнему не показывают видео из кабины Су-57, а также работу с ракетами "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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