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Су-57 вернулись в Сирию. На территории республики самолеты испытали во второй раз.
"Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены", – сообщил глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге перед иностранными военными атташе. Об этом пишет "Красная звезда".
Напомним, ранее присутствие Су-57 в Сирии вызвало в СМИ настоящий ажиотаж. После предыдущих испытаний, которые прошли в 2018 году, иностранные издания пестрели заголовками о тайном возвращении российских истребителей пятого поколения в САР. Однако в Минобороны эту информацию опровергли.
Ранее "Утро" писало, что Иран может стать покупателем Су-57.
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