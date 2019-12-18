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Су-57 обкатали в Сирии

Су-57 обкатали в Сирии
Фото: www.globallookpress.com
Новейший российский истребитель прошел второй этап испытаний

Су-57 вернулись в Сирию. На территории республики самолеты испытали во второй раз.

"Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены", – сообщил глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге перед иностранными военными атташе. Об этом пишет "Красная звезда".

Напомним, ранее присутствие Су-57 в Сирии вызвало в СМИ настоящий ажиотаж. После предыдущих испытаний, которые прошли в 2018 году, иностранные издания пестрели заголовками о тайном возвращении российских истребителей пятого поколения в САР. Однако в Минобороны эту информацию опровергли.

Ранее "Утро" писало, что Иран может стать покупателем Су-57.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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