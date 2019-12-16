Тегеран способен коренным образом поменять ситуацию на Ближнем Востоке благодаря Москве

Российский истребитель Су-57 максимально усилит военно-воздушные силы Ирана, у которого сразу три могущественных врага – США, Израиль и Саудовская Аравия.

Покупка "пятьдесят седьмых", а также ЗРК С-400 поднимет Тегеран на совершенной другой уровень. По мнению Military Watch, это станет возможно после окончания действия запрета ООН на поставки в Иран наступательных вооружений в конце 2020 года.

Но этого может не произойти, так как отношения Ирана и США в последнее время только ухудшились, и Вашингтон вместе с Израилем сделают все возможное, чтобы санкции были продлены.

Но у Ирана уже есть С-400, а это означает, что С-400 – это не химера, а вполне реальный вариант. С истребителем Су-57 дела обстоят несколько сложнее, так как Россия пока сама не приняла этот самолет на вооружение.

Но если говорить о ближайшем будущем, то поставки "пятьдесят седьмого" Ирану вполне возможны, так как Россия активно ищет покупателей на новую машину. Уже другой вопрос, что Израиль "ляжет костьми", чтобы этого не произошло. Пока F-35I – самые прогрессивные истребители на Ближнем Востоке, не считая "залетных" F-22.

Пока ВВС Ирана оставляют желать лучшего: истребители третьего поколения F-4D и F-5D безнадежно устарели, как и советские МиГ-29 и американские F-14. Поэтому, по мнению MW, Иран может сделать ставку на небольшое количество элитных истребителей. Об F-35, понятное дело, Тегерану лучше и не думать, поэтому Су-57 – идеальный вариант.

Одна эскадрилья Су-57 обойдется Тегерану в $3 млрд. Это немалые деньги, однако после этого Иран сможет конкурировать с США и Израилем в воздухе на равных.