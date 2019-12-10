От самолета ждут сенсации, однако пока главной задачей остается отправить машину в ВКС

Су-57 остается надеждой российской истребительной авиации, а также возможно станет перехватчиком, если Минобороны "завернет" проект новой машины. Самолет до сих пор слишком дорогой для ВКС, и в Москве очень надеются, что истребитель закажут Индия или Китай. После того, как Владимир Путин потребовал купить для ВСК 76 самолетов, программа оживилась, однако испытания двигателя второго этапа по-прежнему проходит слишком медленно.

Накануне в СМИ попала информация, что Су-57 совершил 16 полетов с двигателем второго этапа. Об этом журналистам ранее сообщил индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков на открытии Центра по изготовлению лопаток турбин в Рыбинске.

До этого про испытания двигателя второго этапа, который должен поставить Су-57 в один ряд с F-22, практически ничего не сообщалось.

Два года назад Минобороны опубликовало видео полета истребителя с двигателем второго этапа, и с тех пор про него мало, что было слышно.

В марте этого года генеральный конструктор ОКБ имени А. Люльки и разработчик "Изделия 30" Евгений Марчуков в интервью N+1 рассказал просто о каких-то фантастических возможностях самолета. В частности, сообщалось, что удельный расход топлива "Изделия 30" примерно такой же, как у АЛ-31Ф, но при этом удельная тяга выше. Новый двигатель якобы решает главную проблему самолетов со сверхзвуковой крейсерской скоростью – излишнюю "прожорливость".

Расход топлива стал одной из главных причин, почему в США отказались дальше строить F-22. Если с Су-57 удастся решить эту проблему, это будет настоящая победа. Но похоже, до этого далеко. По данным некоторых СМИ, "Изделие 30" вообще едва ли не находится на стадии научно-исследовательской работы и ждать его нужно как минимум несколько лет. Так с каким же двигателем тогда летал Су-57 позапрошлой зимой?

В любом случае, если даже работа продвинулась намного дальше, истребитель будет принят на вооружение еще нескоро. 16 полетов это не так много, а с момента публикации видео прошло два года.

Очевидно, что первые строевые эскадрильи Су-57 будут оснащены АЛ-41Ф1. Первый серийный истребитель, который показывал телеканал "Звезда" в цеху, судя по всему отправится в ВКС только в 2020-м, а не до конца года, как это планировалось.

Из полетов на авиашоу ясно, что самолет рабочий. Су-57 показывает отличную маневренность. Однако Минобороны наглухо засекретило испытания вооружений на истребителе.

Из открытых данных известно, что Су-57 может быть вооружен всеми ракетами, которые есть у Су-35С и, кроме того, у него будут совершенно новые, разработанные специально для него боеприпасы.

Например, небольшая ракета "воздух-воздух" для размещения во внутренних отсеках. Или мини-версия "Кинжала" для нанесения наземных ударов. Теоретически Су-57 может быть вооружен тактическим ядерным оружием.