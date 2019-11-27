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Новая ракета сделает Су-57 непобедимым

Новая ракета сделает Су-57 непобедимым
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
"Малютку" готовят специально для внутренних отсеков самолета

Новая небольшая ракета класса "воздух-воздух", разработанная специально для Су-57, может сделать российский истребитель настоящим воздушным терминатором.

Как пишет журнал The Drive, новая ракета впервые появилась на стенде НПО "Вымпел" в Москве 18 ноября этого года. Она похожа на среднюю Р-77, но намного короче ее. Она даже меньше, чем новая Р-74 малой дальности.

По мнению издания, ракета идеальна для расположения во внутренних отсеках у оснований крыльев Су-57. Аналогично боеприпасы прячут во внутренний отсек F-35 и F-22, когда это необходимо.

Похожие ракеты разрабатывают и в США – это Peregrine и Cuda. F-35 из-за своих небольших размеров может взять во внутренний отсек только две ракеты AIM-120. Из-за этого истребитель уже получил репутацию "негодного бойца", который сразу же вызовет F-22, если столкнется с тем же Су-35С. После того, как "Тридцать пятый" избавится от своих двух ракет, надеяться ему придется только авиапушку. Конечно, можно взять ракеты на внешние подвески, но тогда F-35 утратит свою малозаметность.

Фото: flickr.com/my_public_domain_photos

Пентагон уже выдвинул требование поместить хотя бы четыре ракеты во внутреннем отсеке F-35. И шестифутовые Peregrine должны стать решением этой проблемы. Дальность у них такая же, как у AIM-120, при этом они меньше почти в два раза. Маневренность новой ракеты, по заявлению разработчика Raytheon, тоже на высоте.

Cuda – детище Lockheed Martin. Ракета напоминает Peregrine, а по данным The National Interest, парой этих боеприпасов планируется вооружить беспилотник "Валькрию", которого готовят для сопровождения F-35.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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