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Смертельная угроза: Су-57 попал в топ опаснейших самолетов

Смертельная угроза: Су-57 попал в топ опаснейших самолетов
Фото: www.globallookpress.com
Истребитель станет настоящей бедой для авиации альянса в Европе

Су-57 попал в топ-5 самолетов, угрожающих Европе, с точки зрения журнала The National Interest. Только этот самолет может конкурировать с американскими F-22 и F-35. Более того, самолет Сухого быстрее, и возможно, более маневренный, чем последний. Хотя американец создавался не для превосходства в воздухе, а дальних ударов и сетецентрических войн при максимальном взаимодействии с остальными родами войск.

Су-57 прекрасно подходит для воздушных боев, благодаря Р-77 и новейшим, разрабатываемым только для него ракет. Кроме того, самолет может нанести опустошающий удар ракетами "воздух-земля" и корректируемыми бомбами. А две 30-мм пушки со скорострельностью 1800 выстрелов в минуту здорово пригодятся летчику, когда ракеты закончатся.

Если России удастся сделать более 70 истребителей, как задумывалось, для авиации стран НАТО это плохие новости. Су-57 превосходят F-16, "Тайфуны", "Рафали" и другие истребители альянса. Не все очевидно лишь с F-35, но в воздушном бою этот самолет однозначно будет испытывать проблему с Су-57 из-за недостаточной мощности. США постараются перебросить в Европу F-22, но не факт, что это произойдет быстро.

Другим опаснейшим самолетом NI называет Ту-160М, который Россия опять научилась производить с нуля. Для Москвы "Белый Лебедь" – это как В-2 для американцев. У них совершенно разная тактика. Если В-2 старается пройти незаметно на дозвуковой скорости и сделать свое "черное дело", Ту-160М с большого расстояния запустит крылатые ракеты Х-101, а затем уйдет на сверхзвуке. Бомбардировщик в скорости превосходит некоторые истребители, например F-35.

Фото: www.globallookpress.comКроме того, бомбардировщик вооружен Х-555 – модернизированной Х-55, и даже применял их против боевиков в Сирии. Для того, чтобы Ту-160М нанести удар по цели на территории Европы, ему не нужна никакая заправка. Благодаря ракетам с дальностью в несколько тысяч километров, экипажу даже не нужно забираться в зону действия ПВО НАТО, поэтому истребителям альянса придется атаковать его рядом с российскими границами.

Также NI считает по-прежнему опасными классический "Фланкер" Су-27, МиГ-29, и конечно, лучший истребитель четвертого поколения Су-35С.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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