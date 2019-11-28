Самолет апокалипсиса собрали в Казани с нуля

Россия научилась строить новые Ту-160М

Первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М "Белый лебедь" ушел на испытания в четверг. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его данным, наземные и летные испытания машины, построенной с нуля уже в наши дни, пройдут на площадке Казанского авиационного завода имени Горбунова. По плану самолет передадут ВКС в конце 2021 года. Кроме того, в Казани проведут глубокую модернизацию 16 советских Ту-160.

"Белый Лебедь" – самый большой и самый мощный в истории авиации самолет с изменяемой геометрией крыла. В какой-то степени его гражданским "родственником" был легендарный сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144.