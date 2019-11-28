Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Самолет апокалипсиса собрали в Казани с нуля

Самолет апокалипсиса собрали в Казани с нуля
Фото: mil.ru
Россия научилась строить новые Ту-160М

Первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М "Белый лебедь" ушел на испытания в четверг. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его данным, наземные и летные испытания машины, построенной с нуля уже в наши дни, пройдут на площадке Казанского авиационного завода имени Горбунова. По плану самолет передадут ВКС в конце 2021 года. Кроме того, в Казани проведут глубокую модернизацию 16 советских Ту-160. 

"Белый Лебедь" – самый большой и самый мощный в истории авиации самолет с изменяемой геометрией крыла. В какой-то степени его гражданским "родственником" был легендарный сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
Ответить
жду такой же для гражданки
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Газпром" вновь проиграл в войне с "Нафтогазом"

Стороны не могут обжаловать данное решение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей