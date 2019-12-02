Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Турецкая хитрость: покупаем Су-35 - держим F-35 в уме

Турецкая хитрость: покупаем Су-35 - держим F-35 в уме
Фото: mil.ru
Анкара пытается усидеть на двух стульях

Турция внимательно изучает характеристики Су-35С. Об этом заявил глава Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир.

"Мы изучаем предложение российской стороны по Су-35. Однако слишком рано говорить о том, что мы приобретем Су-35. Нам предстоит скрупулезная работа и анализ", – цитирует чиновника турецкое агентство "Анадолу".

При этом Анкара не теряет надежд все-таки заполучить F-35. По словам Демира, участие Турции в программе сохраняется, и обязательства по передаче самолетов F-35 Анкаре якобы выполняются. Это расходится с заявлениями Пентагона. США уверяют, что передадут истребитель туркам только в том случае, если они избавятся от российских С-400. Но Турция и не думает этого делать и готовится принять ЗРС на боевое дежурство.

В Турции хорошо понимают, что Су-35С не может заменить F-35, так как это машины разных поколений и обладают разными задачами. Как верно подметил Демир, общее у этих машин только цифра "35".

Фото: flickr.comЛучший российский "Фланкер" предназначен для превосходства в воздухе, а F-35 – для сркытного проникновения в воздушное пространство противника и нанесения внезапных ударов, а также воздушной атаки на большом расстоянии, когда жертва ничего не подозревает.

Турция разрабатывает собственный истребитель пятого поколения, однако на вооружение он поступит ориентировочно только в 2028-2029 годах. Поэтому в ближайшее время Анкара может либо заказать Су-57, либо попытаться договориться с США о покупке F-35, что маловероятно. Приобретение Су-35С выглядит совершенно другой сделкой, которая также сильно укрепит ВВС страны.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
На Су-35 легче сбивать российские самолёты, да и с-400 для этого прекрасно подходит. "не простим туркам" не так давно пальцы плешивый гнул по этому поводу.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Россия и Китай запустили самый "антиамериканский проект"

Ежегодно по газопроводу пойдут миллиарды кубометров топлива

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей