Турецкая хитрость: покупаем Су-35 - держим F-35 в уме

Анкара пытается усидеть на двух стульях

Турция внимательно изучает характеристики Су-35С. Об этом заявил глава Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир.

"Мы изучаем предложение российской стороны по Су-35. Однако слишком рано говорить о том, что мы приобретем Су-35. Нам предстоит скрупулезная работа и анализ", – цитирует чиновника турецкое агентство "Анадолу".

При этом Анкара не теряет надежд все-таки заполучить F-35. По словам Демира, участие Турции в программе сохраняется, и обязательства по передаче самолетов F-35 Анкаре якобы выполняются. Это расходится с заявлениями Пентагона. США уверяют, что передадут истребитель туркам только в том случае, если они избавятся от российских С-400. Но Турция и не думает этого делать и готовится принять ЗРС на боевое дежурство.

В Турции хорошо понимают, что Су-35С не может заменить F-35, так как это машины разных поколений и обладают разными задачами. Как верно подметил Демир, общее у этих машин только цифра "35".

Лучший российский "Фланкер" предназначен для превосходства в воздухе, а F-35 – для сркытного проникновения в воздушное пространство противника и нанесения внезапных ударов, а также воздушной атаки на большом расстоянии, когда жертва ничего не подозревает.



Турция разрабатывает собственный истребитель пятого поколения, однако на вооружение он поступит ориентировочно только в 2028-2029 годах. Поэтому в ближайшее время Анкара может либо заказать Су-57, либо попытаться договориться с США о покупке F-35, что маловероятно. Приобретение Су-35С выглядит совершенно другой сделкой, которая также сильно укрепит ВВС страны.