F-16 бьются: истребитель рухнул в Корее

Летчик катапультировался уже на земле

Истребитель ВВС США разбился в Южной Корее на авиабазе Кунсан. Как сообщает агентство Yonhap, ЧП произошло при посадке, причем летчик катапультировался уже на взлетной полосе. С травмами его доставили в больницу, в каком он состоянии, не уточняется. Также ничего неизвестно о повреждениях, которые получил истребитель.

На данный момент все полеты F-16 на авиабазе Кунсан приостановлены. В последнее время истребитель стал одним из самых аварийных военных самолетов. В октябре F-16 ВВС США разбился в Германии, а сентябре похожее ЧП произошло во Франции.