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Су-57 против F-22: у "Рэптора" нашли важное преимущество

Су-57 против F-22: у "Рэптора" нашли преимущество
Фото: www.globallookpress.com
Но в ближнем бою это все равно, что бросать монету

В США в очередной раз столкнули "лбами" российский Су-57 и американский F-22, которые на данный момент считаются лучшими истребителями в мире. У "Рэптора" важное преимущество – самолет давно в эксплуатации и даже понюхал пороху в Сирии, в то время как данные об испытаниях Су-57 до сих пор публикуются очень дозировано. В частности, мало известно о новом вооружении самолета и полетах на двигателе второго этапа "Изделие 30". Пока Минобороны лишь публиковало запись, где Су-57 летит невысоко и на маленькой скорости.

Некоторые эксперты полагают, что Су-57 сравняется с F-22, только когда получит "Изделие 30". Якобы только тогда истребитель сможет поддерживать сверхзвуковую крейсерскую скорость. Другие уверены, что самолету достаточно двух АЛ-41Ф1, чтобы на равных конкурировать с "Рэптором".

У F-22 есть другое преимущество. Этот самолет создавала компания Lockheed Martin, которая ранее разработала стелс F-117. У американцев больше опыта в применении стелс-технологий. Российским инженерам было труднее. Возможно, поэтому даже по конструкции планера видно, что ЭПР у Су-57 будет больше, достаточно посмотреть на радар в носовой части перед фонарем – его даже не углубили в фюзеляж. То же самое можно сказать о двигателях, которые совершенно не спрятаны, как и у Су-27 или любого другого "Фланкера".

Вместе с тем, планер Су-57 намного интереснее, чем у того же Су-35С и в большом процентном соотношении состоит из композита.

Фото: pixabay.comКогда проектировали F-22, использовали суперкомпьютеры Cray. Благодаря этому истребитель удалось сделать сверхманевренным, что и удалось продемонстрировать на недавнем авиашоу в Дубае. F-22 использует вектор тяги по оси тангажа. Это дает отличную маневренность на больших углах атаки, что является преимуществом в воздушных боях. У истребителя отличный фонарь из поликарбоната, обеспечивающий хорошую видимость.

The National Interest признает, что в маневренности Су-57 совершенно не уступает F-22. Российский самолет больше напоминает YF-23, который США так и не рискнули запустить в серию. Су-57 – это эволюция "Фланкера". Новый самолет, благодаря статической нестабильности получил просто невероятную маневренность. А конструкция планера позволила взять во внутренние отсеки внушительный арсенал вооружения и топлива.

Как считает NI, в воздушном бою между Су-57 и F-22 все будет зависеть только от самих пилотов и удачи. Очень вероятно обоюдное уничтожение. У F-22 будет некоторое преимущество при прорыве ПВО, возможно, "Рэптор" быстрее засечет Су-57, но это не факт. В любом случае, после пуска ракеты F-22 обнаружит себя и превратится в обычный истребитель.

Александр ИЛЬИН

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