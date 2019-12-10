Возрастной перехватчик "пашет" за десятерых

МиГ-31, который является быстрейшим самолетом после снятия с вооружения SR-71, до сих пор представляет реальную угрозу для США, хотя его планер создавался в 70-х. Однако по мнению The National Interest, истребитель уже в скором времени может заменить Су-57.

Как известно, на модернизированный МиГ-31БМ установлена новая авионика, система вооружения. Самолет может брать под крыло гиперзвуковой "Кинжал", которую еще называют воздушной версией "Искандера". Но все равно истребитель больше походит на летающую ракету с крыльями, чем на современный самолет, хотя обладает потрясающими характеристиками. Но при этом он сложен в управлении, очень прожорлив, а в маневренности серьезно уступает тем же "сушкам".

По мнению NI, если Су-57 получит возможность заправляться в воздухе, он с успехом может выполнять работу МиГ-31, то есть охранять протяженные границы РФ. К слову, существуют же перехватчики Су-27П.

У Су-57 лучше радар, а с двигателем второго этапа он сможет поддерживать крейсерскую сверхзвуковую скорость. Малозаметность только плюс, а спрятанные в фюзеляже "мини-Кинжалы" могут быть очень грозным оружием.



Как считают западные эксперты, в России, возможно, захотят сделать новый перехватчик МиГ, чтобы поддержать легендарное ОКБ. Но по сути, он уже готов – это Су-57, который в нужной модификации прекрасно справится с работой МиГ-31.