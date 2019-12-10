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МС-21-300 полетит с российским двигателем

МС-21-300 полетит с российским двигателем
Фото: EPA
На "Иркуте" показали уникальную сборку авиалайнера

Корпорация "Иркут" опубликовала видео сборки фюзеляжа авиалайнера MC-21-300. Конкретно этот самолет пройдет испытания с российским двигателем ПД-14, поэтому интерес к нему со стороны СМИ повышенный.

На видео показана интересная операция – стыковка фюзеляжей на автоматизированной станции. Составные части фюзеляжа соединяются постепенно в несколько этапов. В конце осуществляется медленная "доводка", когда под давлением полуфюзеляжи "сходятся".


Сообщается, что в ближайшее время начнется монтаж систем, стыковка консолей крыла, а также хвостового оперения самолета.

МС-21 – надежда российского гражданского авиапрома, после того как "Суперджет", к сожалению, зарекомендовал себя не самым лучшим образом.

Мировая премьера МС-21-300 состоялась на авиасалоне "МАКС-2019" в этом году. На самолете, летавшем в Жуковском, установлены американские двигатели Pratt & Whitney. По данным СМИ, западные санкции серьезно усложнили жизнь "Иркуту", так как до этого композитные материалы и авионику предполагалось закупать в США и Европе.

По словам вице-премьера Юрия Брисова, к 2022 году уровень локализации производства составит 97% и самолет не будет зависеть от зарубежных поставок.

Александр ИЛЬИН

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