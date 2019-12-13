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США: Су-35 обставит любой западный истребитель четвертого поколения

США: Су-35 обставит любой западный истребитель четвертого поколения
Фото: мультимедиа.минобороны.рф
Остановить лучший "Фланкер" может только одно

Су-35С – лучший в мире в своем классе. Он не уступит любому западному истребителю четвертого поколения, а скорее всего, превзойдет его. Россия может не торопиться с Су-57, так как "Фланкеров" вполне достаточно, чтобы дать бой любому воздушному противнику. При этом срок службы у "сушек" почти в два раза меньше, чем у американских F-22 и F-35, которые могут налетать до 8 тыс. часов.

К слову, по мнению The National Interest, как раз с этими самолетами у Су-35С могут возникнут проблемы, так как благодаря продвинутым радарам и стелс-покрытию, они могут обнаружить его первыми.

F-35 вообще, в ближайшем будущем будет действовать совместно с беспилотниками, причем как в паре, так и "роем" БПЛА. Аппараты должны отвлечь на себя ракеты "воздух-воздух" и "усложнить жизнь" российским летчикам. Кроме того, дроны будут наводить летчико на цели. Аналогичную схему отрабатывают Су-57 и перспективный БПЛА "Охотник".

Су-35С может противопоставить американским истребителям комплекс РЭБ "Хибины", который будет сбивать с толку головки самонаведения ракет "воздух-воздух". А радар "Ирибис-Е", возможно, даже засечет истребитель пятого поколения, если будет умело использовать и датчики, но по мнению NI, его гораздо проще заблокировать, чем радар с активной фазированной решеткой.

F-35 проиграет Су-35С в ближнем бою, однако если обнаружит его раньше, то обрушит на него все свои ракеты. Увернется ли от них "Фланкер", неизвестно.

Александр ИЛЬИН

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