Истребители намного превосходят F-16 по целому ряду показателей

В США неожиданно заступились за российские Су-30. Ранее в белорусских СМИ их назвали слишком дорогими и недолговечными по сравнению с американскими F-16. Как пишет The National Interest, 17-тонный Су-30СМ с двумя двигателями – это "чудовище", по сравнению с 10-тонным F-16, у которого, как известно, один F-110.

"Фланкер" мощнее и быстрее, чем F-16 и больше соответствует модернизированному F-15 Eagle, с которым его и нужно сравнивать.

Су-30СМ – это не простой "Фланкер", а с АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги. В маневренности самолет превосходит Су-27 и максимально приближается к Су-35С. Но главная "фишка" истребителя – его кабина. Как и в западных машинах, она оснащена современными дисплеями. Летчики используют систему нашлемного целеуказания, а также индикацию на лобовом стекле. Все это существенно экономит время пилоту.

Кроме того, истребитель получил бортовую РЛС с фазированной решеткой, что позволяет ему обнаруживать и вести 15 воздушных объектов и одновременно атаковать 4 из них.

F-16 для США и НАТО – это, скорее вчерашний день. Из истребителей даже планируют сделать беспилотные мишени. Американцы давно сделали ставку на F-35 пятого поколения, а для боев с российскими "Фланкерами" готовят F-15EX и F-22.