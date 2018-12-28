Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США создают аналог российского Су-35С

Фото:.flickr.com/photos/mashleymorgan
На "амбразуры" бросят проверенных бойцов

Похоже, что в США появится свой Су-35С. Недавно представленный "Боингом" проект модернизации истребителя F-15 неожиданно получил поддержку в Пентагоне, несмотря на то что военные ранее были заинтересованы только в самолетах пятого поколения.

Накануне агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что Минобороны США выделяет $1,2 млрд на закупку 12 новых F-15X, которые оборудуют радаром с активной фазированной решеткой (АФАР), новейшей авионикой и вооружением.

По теме

Как пишет журнал War Is Boring, это может привести к тому что США заменят на F-15X весь свой парк заслуженных F-15C и F-15D, которых в составе ВВС 250 штук.

Интересно, что ранее в Пентагоне высказывались против покупки F-15X, потому что, как ни крути, это машина четвертого поколения, а на подходе уже чуть ли не шестое. В сентябре текущего года секретарь ВВС Хизер Уилсон в интервью Defense News заявила, что в ближайшее время рассматривается прежде всего покупка истребителей пятого поколения, так как они серьезно превосходят предшественников технологически.

Военные полагают, что F-15 и F-16 могут стать легкой добычей российских систем С-400, в то время как малозаметные F-35 и F-22 способны прорвать оборону ПВО Москвы. АФАР поможет F-15 засечь истребитель противника на большом расстоянии, однако планер у него останется тот же, а значит, радар с земли его заметит. 

Фото: wikipedia.orgF-15X – это в своем роде американский ответ Су-35С и МиГ-35, которые тоже являются продвинутыми истребителями четвертого поколения. Только первый тяжелый, а второй легкий.

По данным источника Bloomberg, заказ на F-15X "продавили" в Минобороны чуть ли не экс-глава ведомства Джеймс Мэттис и его бывший заместитель, а ныне исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шэнахэн. Последний с 1986 г. работал в "Боинге", занимая руководящие посты, и, по данным СМИ, он и сейчас негласно представляет интересы компании, хотя в "Боинге" это отрицают.

В 2018 г. с "Боингом" было подписано сразу три крупных оборонных контракта. Военные получат новый учебный самолет T-X, беспилотник MQ-25, который будет заправлять истребители на авианосцах, а также вертолет MH-139 – он заменит легендарный UH-1N. Если F-15X уйдет в серию, "Боинг" обеспечит себя отличными заказами до середины XXI века.

Но станет ли истребитель эффективным? По мнению военных экспертов, стелс-технологии будут нужны истребителями только в войне против высокотехнологичных противников. В Сирии, Ираке и Афганистане ВВС США вполне хватает F-15 и F-16. А наиболее боеспособная эскадрилья ВВС Израиля летает именно на F-15 и не спешит переходить на "тридцать пятые".

F-15C, построенные в 1980-х гг., по современным меркам очень дорогие в эксплуатации. Один летный час обходится в $44 тысяч. Так вот, на новые F-15X поставят более экономичные двигатели, которые уменьшат стоимость этого часа до $27 тысяч. Кроме того, самолету усилят планер, поставят инфракрасные датчики "Легион", установят современные дисплеи, радары APG-82 и систему РЭБ EPAWSS.

Фото: wikipedia.org

F-15X сможет нести 20 ракет большого радиуса класса "воздух – земля" и две ракеты "воздух – воздух". Обычный F-15 не может взять столько ракет и вооружен преимущественно ракетами "воздух – воздух". Но нового "пятнадцатого" готовят для сокрушительных ракетно-бомбовых ударов.

Еще одно преимущество F-15X перед F-35 – его скорость, она в два раза выше. Истребители могут успешно противостоять мощным российским Су-30СМ и Су-35С. Кроме того, для американских летчиков F-15 это привычная машина, для нее есть вся необходимая инфраструктура и база. Это означает меньшие расходы, хотя пока заявленная цена на истребитель в $100 млн выше, чем у F-35A. Но все дело в количестве заказанных образцов.

Как полагают авторы War is Boring, F-15X можно использовать в качестве "рабочих лошадок". Впереди будут идти F-35, которые обеспечат вооруженные до зубов "пятнадцатые" координатами целей.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Россия и Британия пошли навстречу друг другу после отравления Скрипалей

Отношения двух стран сдвинулись с мертвой точки

Юлию Скрипаль лишили самого дорогого

После отравления мир дочери экс-полковника ГРУ рухнул

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей