На "амбразуры" бросят проверенных бойцов

Похоже, что в США появится свой Су-35С. Недавно представленный "Боингом" проект модернизации истребителя F-15 неожиданно получил поддержку в Пентагоне, несмотря на то что военные ранее были заинтересованы только в самолетах пятого поколения.

Накануне агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что Минобороны США выделяет $1,2 млрд на закупку 12 новых F-15X, которые оборудуют радаром с активной фазированной решеткой (АФАР), новейшей авионикой и вооружением.

Как пишет журнал War Is Boring, это может привести к тому что США заменят на F-15X весь свой парк заслуженных F-15C и F-15D, которых в составе ВВС 250 штук.

Интересно, что ранее в Пентагоне высказывались против покупки F-15X, потому что, как ни крути, это машина четвертого поколения, а на подходе уже чуть ли не шестое. В сентябре текущего года секретарь ВВС Хизер Уилсон в интервью Defense News заявила, что в ближайшее время рассматривается прежде всего покупка истребителей пятого поколения, так как они серьезно превосходят предшественников технологически.

Военные полагают, что F-15 и F-16 могут стать легкой добычей российских систем С-400, в то время как малозаметные F-35 и F-22 способны прорвать оборону ПВО Москвы. АФАР поможет F-15 засечь истребитель противника на большом расстоянии, однако планер у него останется тот же, а значит, радар с земли его заметит.

F-15X – это в своем роде американский ответ Су-35С и МиГ-35, которые тоже являются продвинутыми истребителями четвертого поколения. Только первый тяжелый, а второй легкий.



По данным источника Bloomberg, заказ на F-15X "продавили" в Минобороны чуть ли не экс-глава ведомства Джеймс Мэттис и его бывший заместитель, а ныне исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шэнахэн. Последний с 1986 г. работал в "Боинге", занимая руководящие посты, и, по данным СМИ, он и сейчас негласно представляет интересы компании, хотя в "Боинге" это отрицают.

В 2018 г. с "Боингом" было подписано сразу три крупных оборонных контракта. Военные получат новый учебный самолет T-X, беспилотник MQ-25, который будет заправлять истребители на авианосцах, а также вертолет MH-139 – он заменит легендарный UH-1N. Если F-15X уйдет в серию, "Боинг" обеспечит себя отличными заказами до середины XXI века.

Но станет ли истребитель эффективным? По мнению военных экспертов, стелс-технологии будут нужны истребителями только в войне против высокотехнологичных противников. В Сирии, Ираке и Афганистане ВВС США вполне хватает F-15 и F-16. А наиболее боеспособная эскадрилья ВВС Израиля летает именно на F-15 и не спешит переходить на "тридцать пятые".

F-15C, построенные в 1980-х гг., по современным меркам очень дорогие в эксплуатации. Один летный час обходится в $44 тысяч. Так вот, на новые F-15X поставят более экономичные двигатели, которые уменьшат стоимость этого часа до $27 тысяч. Кроме того, самолету усилят планер, поставят инфракрасные датчики "Легион", установят современные дисплеи, радары APG-82 и систему РЭБ EPAWSS.

F-15X сможет нести 20 ракет большого радиуса класса "воздух – земля" и две ракеты "воздух – воздух". Обычный F-15 не может взять столько ракет и вооружен преимущественно ракетами "воздух – воздух". Но нового "пятнадцатого" готовят для сокрушительных ракетно-бомбовых ударов.



Еще одно преимущество F-15X перед F-35 – его скорость, она в два раза выше. Истребители могут успешно противостоять мощным российским Су-30СМ и Су-35С. Кроме того, для американских летчиков F-15 это привычная машина, для нее есть вся необходимая инфраструктура и база. Это означает меньшие расходы, хотя пока заявленная цена на истребитель в $100 млн выше, чем у F-35A. Но все дело в количестве заказанных образцов.

Как полагают авторы War is Boring, F-15X можно использовать в качестве "рабочих лошадок". Впереди будут идти F-35, которые обеспечат вооруженные до зубов "пятнадцатые" координатами целей.