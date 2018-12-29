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Новый Ту-22М3М оценили на Западе

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Модернизацию признали целесообразной

В США оценили недавно полетевший в Жуковском первый летный образец модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М. По мнению издания The National Interest, "половинчатое" решение, которое предполагало сохранение старого комплекса и замену авионики с вооружением, вполне оправданно. Таким образом, России удалось значительно сэкономить на НИОКР и ускорить серийный выпуск самолетов.

Что касается самого Ту-22М3М, то хоть это и не стелс, вооружен он теперь современными крылатыми ракетами Х-32, которые достаточно существенно отличаются от предыдущей модели Х-22. У новых ракет больше дальность, более высокая скорость и дополнительная защита от средств РЭБ противника в виде инерциальной навигационной системы.

Кроме того, эксперты отметили оборудование самолета системой ГЛОНАСС и цифровым бортовым интерфейсом, что сразу же поставило бомбардировщик в один ряд с зарубежными собратьями. Так, в США GPS и "цифрой" уже давно оборудовали ветеранов В-52 и B-1 Lancer, которые изначально тоже всего этого не имели.

Ту-22М3М, как напоминает Ura.Ru, впервые широкой публике показали в Казани летом. Благодаря новому оборудованию и двигателям самолет послужит еще 45-50 лет.

Александр ИЛЬИН
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